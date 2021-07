Med prebiranjem scenarija je veliko jokal, še več pa se je smejal

V tokratni premieri meseca, nocoj ob 19.45 na Planetu, si boste lahko ogledali biografsko dramo Do zadnjega diha. Gre za resnično zgodbo o pustolovskem paru, ki jima niti uničujoča bolezen ni vzela volje do življenja. Igralec Andrew Garfield, ki je odigral glavno vlogo, je priznal, da je bilo že prebiranje scenarija zanj izjemno čustveno.

Gre namreč za resnično zgodbo o Robinu Cavendishu, ki ga je pri 28 letih prizadela otroška paraliza. Zaradi tega je bil od vratu navzdol paraliziran in je lahko dihal le s pomočjo respiratorja.

Kljub temu sta se z ženo odločila, da preostanka življenja ne bo preživel v bolnišnici, kot je bilo predvideno, ampak da se bo vrnil domov in poskušal živeti čim bolj polno življenje. Čeprav so mu napovedovali le še nekaj mesecev življenja, se ni predal. Pomagal je celo izumiti invalidski voziček z vgrajenim respiratorjem, ki mu je omogočil, da je lahko živel bolj svobodno.

"Bral sem scenarij in nenehno jokal, veliko sem se tudi smejal, še več jokal in se potem spet smejal. Več je bilo sicer smeha kot joka, ampak vseeno veliko joka," je o vrtiljaku čustev, skozi katere vas popelje film, povedal igralec, ki meni, da je to film, poln optimizma. "To je ena izmed tistih neverjetnih življenjskih zgodb, ki se zdijo skoraj nemogoče, in ne morete si pomagati, da se vas ne bi dotaknile."

Igralec je svojo vlogo v filmu odigral izjemno, nad njim je bil navdušen tudi sin Robina Cavendisha, ki je bil producent filma. "Ko sem spoznal Andrewa Garfielda, sem vedel, da je pravi igralec za upodobitev mojega očeta. In na neki način je postal moj oče."

Izjemno je bilo tudi dejstvo, da je igralec med snemanjem ves dan ostajal v liku, negiben na invalidskem vozičku, tudi med odmori. "Če ga je srbel nos, je to namignil soigralki Claire Foy, ta ga je popraskala, tako kot je to za mojega očeta počela moja mama," je še povedal John Cavendish.

Odlična biografska drama Do zadnjega diha bo na Planetu v nedeljo, 18. julija, ob 19.45. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

