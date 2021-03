Leto dni po prisegi – Janez Janša za Planet #video

Leto dni po prisegi – Janez Janša snel rokavici samo za Planet: v ekskluzivnem pogovoru tudi o opekah Gregorja Golobiča, 2. tiru in novem Ivanu Zidarju, šibki ministrici, ustavnem sodišču, Ljudmili Novak in Pankrtih.

"Glejte, to kar je gospa Janja Sluga za SMC, to je gospa Ljudmila Novak za Novo Slovenijo. Nobena s tem, kar počne, ne škodi meni ali pa Slovenski demokratski stranki. Škodita delno državi, predvsem pa svojima strankama in to je pač zadeva, s katero se morajo ukvarjati v njunih strankah."

Pogovor s predsednikom vlade bo na Planetu v soboto ob 18.10.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.