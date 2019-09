Kraj, kjer praktično ne potrebujete avtomobila #foto

Novinarka Suzana Kozel se vsak petek v oddaji Planet 18 oglasi iz različnih manj znanih krajev po Sloveniji. Tokrat je obiskala Nazarje, kraj, kjer praktično ne potrebujete avtomobila, saj se lahko do šole, službe, do zdravnika ali pa do občine odpravite kar peš.

Planetov avto ste tako lahko te dni opazili tudi v Nazarjeh, zaposlitveni meki Zgornje Savinjske doline, kjer so z delovnimi mesti uspeli zajeziti bežanje mladih iz lokalnega okolja. To je kraj, kjer praktično ne potrebujete avtomobila. Do šole, sluzbe, zdravnika, nenazadnje tudi za opravek na občini se lahko odpravite peš. To je ekološko, pa še prijazno do denarnice.

Snemalec Rok Tajnikar in novinarka Suzana Kozel

Občina se lahko pohvali tudi z brezplačnim šolstvom v pravem pomenu besede. Pravijo, da gre za dobro prakso, ki bi jo lahko prenesli na državno raven. Majhen kraj ima sodobnega Robin Hooda, gostoljubno so sprejeli tudi begunce. Za tiste, ki bi se želeli odpočiti od hrupnega mesta pa za tristo let stare zidove vabi veličastni Frančiškanski samostan.

Ekipa z novinarko Suzano Kozel je odkrivala slikovito občino, ki jo lahok podrobneje spoznate v petkovi rubriki Na vasi v oddaji Planet 18.

Da bi lahko Suzana s snemalcem posnela kar najlepši kader celotnega kraja, je bilo potrebne tudi nekaj iznajdljivosti. "Upoštevam nasvete snemalca Roka Tajnikarja in za dober kader je bilo potrebno stopiti na stol, da pokažemo celotno Nazarje," je povedala Suzana, ki jo lahko v oddaji Planet 18 ujamete vsak petek.

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu od ponedeljka do petka ob 18. uri na Planetu.

