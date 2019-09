Po porodniškem dopustu novinarka znova na malih zaslonih #video

Suzana na potepu s svojim sinom Foto: Osebni arhiv "Vsekakor sem rada mamica, ta vloga me je predrugačila, osebnostno obrusila, ampak sem zadovoljna, da bom lahko spet v ustvarjalnem delovnem okolju," je razložila in dodala, da bo vseeno pogrešala jutranje sprehode s svojim prvorojencem, manj pa bo tudi družinskih potepanj, na katerih se je najmlajši član nadvse zabaval: "Uživamo v hribih, mali je navdušen, ko grizemo v hrib, in živahno čeblja v nahrbtniku. Zame pa je to odličen kondicijski trening, saj je Liam z nahrbtniku težak 10 kilogramov. Tako ne potrebujem dodatne telovadbe."

Suzana bo odslej v okviru informativne oddaje Planet 18 vsak petek raziskovala manj poznane slovenske kraje. Odkrivali bodo turistično manj znane kotičke in se izogibali nabito polnim počitniškim destinacijam. Predstavili bodo tudi zanimive zgodbe ljudi, ki tam živijo.

"Slovenija ima, če se le obrnemo naokoli ter odpremo oči, neverjetne zgodbe, o katerih so na primer že pred desetletji pisali v tujih časopisih. To bo rubrika pozitivnih zgodb, gledalce želimo nasmejati, sprostiti, morda ob gledanju oddaje dobijo kakšno dobro idejo za izlet," je svojo petkovo rubriko opisala Suzana.

Ta petek se vam bo v živo oglasila iz Osilnice, iz dežele Petra Klepca, slovenskega junaka, ki je s svojo nadnaravno močjo prebivalce rešil pred vdorom Turkov. Novinarka Suzana Kozel ugotavlja, da je kraj, bo katerem se vije biserna Kolpa, tudi eden od najbolj neokrnjenih območij v Sloveniji.

Planetova ekipa je tokrat obiskala Osilnico. Foto: Osebni arhiv

Ni industrije, ne intenzivnega kmetijstva. Dolino, v kateri danes živi štirikrat manj ljudi kot nekoč, poganja turizem. To je najmanjša slovenska občina, kraj, kjer v osnovnošolski učilnici sedi le pet učencev, in biser, od koder prihajajo pionirji slovenskega urarstva, imenovani "vurmoharji", fenomen, ki ga v svetu verjetno pozna le še Švica.

Suzana se bo v okviru informativne oddaje Planet 18 vsak petek potepala po manj poznanih slovenskih krajih, ki skrivajo velike kulturne, zgodovinske in kulinarične zaklade. Foto: Osebni arhiv

Informativna oddaja Planet 18 je na sporedu od ponedeljka do petka ob 18. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.