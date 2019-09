Kamnik je bil nekoč pomembnejši od Ljubljane #video

Slikovite pastirske hišice, zvončkljanje kravjega zvonca in dih jemajoči pogledi na okoliške vršace. Le redki so Slovenci, ki po Veliki Planini še niso pešačili ali tam poklepetali s pastirji, ki poleti na planini še vedno pasejo krave.

Zagotovo najlepša pastirska planina pri nas je del masivne gorske verige, najvišji vrhovi se dvigujejo krepko čez dva tisoč metrov. "So lepi, so blizu, so vsi skupaj, če jih primerjamo z Julijskimi Alpami, so bolj razmaknjene. Kamniške Alpe pa v nekaj dneh lahko vse obiščemo," je z velikim ponosom razlagal domačin Miha Babnik, zgodovinar, geograf in turistični vodnik, ki pogosto vodi turiste na planino.

A tokrat je Planetova snemalna ekipa ostala z njim v mestu, kjer jih začara z živahnim pripovedovanjem o srednjeveškem Kamniku. "Tu so včasih živeli bogati kamniški trgovci. To se vidi po pročeljih hiš, zadaj pa so lepa arkadna dvorišča," je povedal Babnik.

Nekoč pomembnejši od Ljubljane

Kamnik je bil zaradi dobrih prometnih povezav dolga desetletja pomembnejši od Ljubljane. V mesto so prihajali znani glasbeniki, umetniki in politiki. Tudi Josip Broz Tito, še preden je postal dosmrtni jugoslovanski predsednik, je bil tam na delu.

"Bil je agent Kominterne in je skrbel za predrevolucionarno vzdušje. Ker je znal delati v kovinski stroki, se je zaposlil v Titanu," je pojasnil Babnik.

Manj delovnih mest, več blokovskih spalnih naselij: to je pa Kamnik danes. A ta košček Slovenije ima človek preprosto rad, so se Miri Zore zasvetile oči, ko je povedala, da tukaj živi zadnjih 46 let.

"Rojena sem bila v Celju, živela pa sem v Slovenskih Konjicah. Ker sem delala v cvetličarni, dobro poznam Kamničane," je povedala Zoretova. Kakšni so torej Kamničani? "Dobri ljudje so," je odvrnila.

Legenda o Veroniki ne bi bila zanimiva

Če bi se vsi ponašali le z žlahtnimi človeškimi lastnostmi, pravijo tisti, ki so že dolgo na svetu, potem bi nam bilo dolgčas. Pa tudi legenda o skopuški grofici Veroniki, ki je živela na malem gradu, ne bi bila zanimiva.

"Bila je lepa in bogata, a skopuška. Ko so jo prišli prosit za gradnjo cerkve, je rekla: Raje se spremenim v kačo, kot pa da dam kaj od svojega premoženja. Udarila je v kamen in nastala je Veronikina kamnita pest," je povedal vodnik. Ali je kaj skopuškosti še ostalo? "Seveda, tudi pri Kamničanih, saj smo Gorenjci," se je zasmejal sogovornik Babnik.

Mesto premore številne skrite zaklade: med turisti, ki jih je Planetova ekipa srečala na ulicah, pa prevladujejo ljudje iz okoliških krajev. "Je zelo lepo mesto, lepo vzdrževano, veliko je starih objektov, vrednih ogleda," je bil navdušen Franc Rojnik iz Ljubljane.