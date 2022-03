Katerega leta smo prepevali "Samo milijon nas je"? #video

Jutri bosta v kvizu Leta štejejo nastopila Irena Yebuah Tiran in Gašper Rifelj. Pred snemanjem sta priznala, da sta malce že vadila in poskušala ugibati starost naključnih ljudi, obema pa je skupno to, da ljudje težko ocenijo njuno starost. Gašper se je rodil tistega leta, ko smo prepevali Samo milijon nas je, Irena pa se bo kmalu poslovila od štiridesetih. A tudi zanjo leta niso tabu, še več, zakaj bi to sploh skrivali, pravi.

Če se za hip že počutim staro, me v hipu dvigne ta mladostna energija, ki me obdaja, pravi Irena. Med delom je obdana z veliko mladimi, zato ji ta energija godi. Četudi gleda proti petdesetim, se z gubicami in lepotnimi rituali ne ukvarja. Umije obraz, nanese kremo in to je to, dodaja. Seveda pa je ob vsem tem predvsem hvaležna za afriške gene, saj jo ljudje hitro pomladijo.

V kvizu se želita predvsem zabavati, zato nimata posebne taktike ali pa priprav, tako da se bosta povsem prepustila toku. "Se mi zdi, da v današnjih časih kar težko oceniš, koliko je nekdo star. Ob vseh teh lepotnih zadevah, ki si jih lahko privoščimo. Zdi se mi, da neko starost določajo že položaj ustnic, oči, ličnice in pa vrat in roke," pravi Gašper. Tudi pri dekletih je pri tej temi zelo previden in se ji rad izogne, če je v dvomih.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.