Igralec je bil prepričan, da bo umrl v raketnem napadu #video

Med gostovanjem v britanski pogovorni oddaji Graham Norton Show se je igralec pred dnevi razgovoril tudi o svoji knjigi, ki bo letos končno ugledala luč sveta. Voditelja je nekoliko presenetila le naslovnica knjige, zato je Carreyja vprašal, ali ima slika na platnicah kakšen poseben pomen.

Naslovnica knjige Jima Carreya Foto: Printscreen YouTube

Zvezdnik filmov, kot so Maska, Butec in butec, Ace Ventura in Vsemogočni Bruce, je nato razkril nekoliko nenavadno zgodbo. Pojasnil je, da gre za posnetek zaslona, ​​zajetega med pogovorom z njegovo asistentko Lindo v začetku lanskega leta.

Ta ga je v solzah klicala, da bi ga obvestila, da je bil izdan alarm za zračni napad na Havajih in da naj bi rakete otok zadele že čez 10 minut. Na fotografiji je torej igralčev obraz v trenutku, ko je izvedel, da utegne biti smrt zelo blizu.

"Vav, kako čudno. Na tako smešen način se bo torej končalo," je svoje takratno razmišljanje povzel igralec. "Potem sem sedel in prevzel me je občutek nenavadne spokojnosti." Dve minuti, preden bi se moralo zgoditi, pa je prišlo obvestilo, da je šlo zgolj za lažni preplah.

Ko ga je voditelj vprašal, ali se mu je ob preklicu alarma odvalil kamen od srca, ali pa je bil zaradi tega mogoče celo malo razočaran, se je igralec pošalil, da je bil v bistvu jezen. Več v spodnjem videu:

Carreyjev film Vsemogočni Bruce je povzročil precej težav nekaterim telefonskim uporabnikom

Namesto izmišljenih telefonskih številk, ki se običajno uporabljajo v filmih in na televiziji, je bila telefonska številka, ki jo je uporabljal Bog v filmu Vsemogočni Bruce, dejanska telefonska številka v številnih ameriških telefonskih območjih, zaradi česar so bili lastniki teh številk po izidu filma dobesedno oblegani s klici.

Morgan Freeman in Jim Carrey v filmu Vsemogočni Bruce.

Za film, ki je bil izdan na DVD-jih, so nato številko spremenili v 555-0123. Tudi to se je izkazalo za slabo rešitev, saj sta to številko takrat uporabljali tudi radijska postaja v Koloradu in neka ženska na Floridi, ki sta nato neprestano prejemali klice ljudi, ki so želeli govoriti z Bogom. Producenti so dokončno rešili težavo tako, da so odkupili ti dve telefonski številki.

V filmu igra tudi Jennifer Aniston, ki je takrat istočasno snemala tudi serijo Prijatelji in film In prišla je Poli (Along came Poli).

