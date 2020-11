Hugh Jackman pred požarom rešil filmskega zvezdnika

Zac Efron je razkril, da se je na snemanju filma Največji šovmen scenarij v ne najboljšem trenutku spremenil v resničnost. V filmu naj bi Hugh Jackman, ki je odigral legendarnega šovmena P. T. Barnuma, iz goreče hiše rešil svojega pomočnika Philipa, a se je ogenj širil hitreje, kot je bilo načrtovano. "Med snemanjem tega prizora se nam je začelo kar malce muditi, saj so se plameni razdivjali bolj, kot smo pričakovali."

Zac Efron in Hugh Jackman

Igralci so sicer zapustili gorečo stavbo, a se pri tem še vedno držali scenarija, saj niso vedeli, da je pirotehnikom ogenj ušel izpod nadzora. "Na kameri je bilo videti odlično in bilo je res intenzivno. Na posnetku se sicer dobro vidi, da me je Hugh v resnici rešil pred požarom," je še povedal Efron, ki je ob tem ostal nepoškodovan. Pozneje je to snemalno prizorišče kljub posredovanju gasilcev pogorelo do tal.

Hugh Jackman je med snemanjem enega od prizorov krvavel

Med snemanjem filma so igralcu odkrili kožnega raka na nosu in zdravnik mu je predlagal takojšen poseg, čeprav je Jackman nekoliko okleval. "Ali lahko počakamo vsaj toliko, da končamo snemanje filma," je zdravnika vprašal igralec, zdravnik pa mu je odvrnil, da je treba ukrepati čim prej. Po posegu je na nosu dobil 80 šivov in se takoj zatem odpravil na snemanje, saj ni želel, da bi produkcija zaradi tega zastala, nanj je namreč čakala velika snemalna ekipa, tudi režiser je bil malce nejevoljen.

Igralec najprej ni vedel, kako uspešno bo lahko izpeljal prizor s petjem, in je bil najprej zelo zadržan. Pozneje se mu je začelo dozdevati, da bo vse v redu, zato je postajal vse bolj samozavesten. Prizor je bil res uspešen, ampak le trenutek zatem je na sebi začutil kapljico krvi, saj so šivi na nosu popustili.

