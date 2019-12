Eddie Murphy ima 10 otrok, ženskam se to zdi seksi

Priljubljeni igralec ima z različnimi ženskami kar deset otrok in tudi enega vnuka, med gostovanjem v pogovorni oddaji Ellen pa je povedal, da je odziv moških na njegovo veliko družino precej drugačen kot odziv žensk. Ellen lahko na Planetu ujamete od ponedeljka do petka popoldne.

Ko je Ellen DeGeneres v svoji oddaji omenila, da ima Eddie Murphy deset otrok, je del občinstva debelo pogledal, 58-letni igralec pa je povedal, da je takšnih odzivov vajen. "Odziv občinstva je zabaven. Moški me gledajo, kot da sem nor, češ, koliko to stane. Ženske pa me gledajo, kot da je pri tem nekaj zelo seksi," je povedal Eddie in dodal, da ga ženske gledajo, kot da "očitno ve, kako se zadevam streže". A kljub različnim odzivom nominiranec za oskarja pravi, da je kot oče desetih otrok zelo zadovoljen, letos pa je postal tudi dedek.

Eddiejev najmlajši otrok Max, ki ga ima igralec z zaročenko Paige Butcher, je konec novembra upihnil prvo svečko, medtem ko je njegov prvorojenec Eric star 30 let. Igralec ima s Paige že triletno hčerko Izzy, iz preteklih razmerij pa še 29-letno hčerko Brio in prav tako 29-letnega Christiana, 26-letnega Milesa, 24-letno Shayne, 19-letno Zolo, 17-letno Bello in 12-letno Angel, ki se mu je rodila v razmerju s "spajsico" Melanie Brown.

