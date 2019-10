Demi Moore: Bila sem odvisna od Ashtona #video

Demi Moore se je po skoraj desetletju vrnila v studio k voditeljici Ellen DeGeneres, kjer je beseda tekla predvsem o njeni avtobiografiji Inside Out, saj je igralka v njej razkrila kar nekaj intimnih podrobnosti iz svojega življenja, tudi iz zakona z Ashtonom Kutcherjem, s katerim sta bila poročena osem let, ločila pa sta se leta 2013. Demi je Ellen povedala, da se je pred izdajo knjige pogovorila z njim, saj opisuje tudi njegovo varanje in to, da sta si v spalnici privoščila trojčka.

"Izrazil je svojo fantazijo, jaz pa sem mu hotela ustreči. Zdelo se mi je, da si to želi," je povedala in priznala, da je šlo obenem tudi za preusmerjanje pozornosti pred drugimi težavami v razmerju. "Zdi se mi, da sem ustvarila odvisnost od njega. Še nikoli nisem bila tako navezana na nekoga," je povedala o svojem 15 let mlajšem nekdanjem možu.

Igralka, ki bo novembra praznovala 57. rojstni dan, je še vedno dobra prijateljica s svojim prvim možem Bruceom Willisom, a sicer ostaja samska in se raje druži s svojimi sedmimi psi. Več si poglejte v spodnjem posnetku, celotno oddajo pa lahko na Planetu ujamete ob 14.10.

