Delo na vrtu? Česa se lotiti, da bo pridelek bogat?

Z brstenjem in pisanim pomladnim cvetjem v marcu narava eksplodira. Zdaj je čas, da se resno lotimo dela na vrtu. Pa veste, katerih opravil se morate lotiti te dni? Pri pripravi napotkov za delo so nam pomagali strokovnjaki iz vrtnega centra Eurogarden.

Priprava tal

Skrajni čas je, da pripravite gredice. Za pripravo gredic in prekopavanje mora biti zemlja osušena in dovolj ogreta. Namen prekopavanja je obdelati in površinsko zadelati rastlinske ostanke iz pretekle sezone, mehansko uničiti plevel in preprečiti kapilarni tok vode. S tem tla prezračimo, zrahljamo in obogatimo z ustreznim hranilnimi dodatki. Če jeseni dela nismo opravili, se obdelave tal lotimo zgodaj spomladi, ko tla niso več zmrznjena. Z vsakoletnim dodajanjem organskih gnojil, najboljši je kompost, lahko izboljšamo in zrahljamo vsaka tla.

Zastiranje tal

Tla zastiramo iz dveh razlogov vzrokov: preprečujemo rast plevela in dvigujemo temperaturo zemlje. Plastične folije uporabljamo za zatiranje plevela (črna), dvigovanje talne temperature (črna in prozorna) in pospeševanje zorenja plodov (bela). Folijo položimo pred setvijo oz. saditvijo. Ob robu grede izkopljemo deset centimetrov globok jarek in folijo vdelamo v zemljo z lopato. Pri setvi izrežemo odprtine skozi katere potisnemo seme v zemljo. Ko seme vzklije, rastlinico potegnemo skozi odprtino, da lahko nemoteno raste. Po potrebi zalivamo skozi odprtine.

Zastiranje z organskimi snovmi, kot sta slama ali lubje, je primerno, kjer želimo preprečevati razvoj plevela in izboljšati kakovost zemlje. Organska zastirka dobro vzdržuje zračno vlago. Najprimernejši čas za nanašanje je pomlad in zgodaj poleti, vendar ne, če so tla mrzla, zelo vlažna ali suha.

Zelenjavni vrt

Za uspešen začetek si pripravite setveni načrt. Pred tem si pripravite seznam rastlin, ki jih želite gojiti.

Najprej si naredite spisek glavnih vrtnin in približno količino, ki bi jo pridelovali. Na papir si naredite razpredelnico (vrtnine v vrstah, meseci v stolpcih). V prazne prostore si označite setvene čase in čas rasti za posamezne vrtnine. Vsaki skupini zelenjave določite svojo gredo in označite najpomembnejšo. Po mesečnem načrtu določite vrstni red. Načrt lahko uporabljate ves čas, le vrtnine v naslednjih letih premikate z ene grede na drugo.

Pripravljena tla prekrijte s folijo ali tunelom in počakajte teden dni, da se zemlja ogreje; nato lahko sejete zgodnjo zelenjavo. Seme, ki ste ga posejali februarja, prepikirajte v toplo gredo.

Večino zelenjave sejemo v brazde. Na gredi napeljite vrvico in ob njej naredite za seme dovolj globoko brazdo. Semena natresite vanjo in jih prekrijte s prstjo s pomočjo grabelj. Tla rahlo potlačite in zalijte. Gosteje sejemo, če bomo rastline kasneje presajali. Trik: kombinirajte hitro in počasi rastoče vrste. Hitro rastoče bodo dozorele, še preden bodo ovirale počasi rastoče. Če sejete v suhih razmerah, brazdo pred setvijo zalijte z vodo in posamezno seme rahlo zadelajte v tla ter prekrijte s suho prstjo.

Zdaj že lahko posejete nekatera zelišča, sivko porežite za tretjino, na prosto pa ob primernem vremenu zasejte peteršilj, krebuljico, širokolistno vrtno krešo, ognjič in druge. V zaščitenem prostoru sejemo baziliko, koper, majaron, tolščak.

Sejemo tudi solate, korenje, redkev. V hladne grede na prostem posejte ali posadite solato in špinačo, ki jo boste aprila že lahko rezali. Mlade rastlinice v hladnem vremenu pokrijte s kopreno. Zdaj lahko sadite tudi sadike zgodnjega zelja, cvetače, brokolija in boba.

Rastline, ki rastejo bolj skupaj (npr. grah), sejte v 25 centimetrov široke jarke. Semena enakomerno razporedite in zasujte z zemljo. Zelenjavo, ki jo večkrat režemo (npr. solata), sejemo prosto ali pa v široke jarke, ki so osem centimetrov narazen.

Mlade rastline postopno redčite, da niso pregoste. Pri tem odstranjujte slabše rastline. Populjene rastline kompostirajte, zemljo pa poravnajte.

Presajanje je uspešnejše, če presajamo mlajše rastline. Preden začnete presajati, rastline zalijte. Rastlino izkopljite iz zemlje, primite za liste in prenesite v izkopano luknjo ter zasujte z zemljo tako, da so spodnji listi tik nad zemljo. Če je vreme toplo in suho, presajene rastline zalijte in zaščitite (gosta mreža ali stožci iz časopisnega papirja). Skrbite, da je zemlja še nekaj naslednjih dni vlažna.

Visoke grede

Tudi visoke grede moramo pripraviti na novo sadilno sezono. Če se je zemlja v gredi posedla, je zdaj čas za dodajanje plasti komposta. To naredite tako, da odstranite približno 20 cm zgornjega sloja in nasujete nov kompost, nato pa znova dodate zgornjo plast.

Trata

Ko se temperature že toliko dvignejo, da trava začne rasti, travno površino pokosite. Če je trata dovolj nizka, pustimo nepokošeno in pregrabimo z grabljami. S tem boste odstranili mah, mrtva, gnila ali plesniva stebla ter prezračili zgornji sloj. Z ročnim ali motornim prezračevalnikom rušo prezračite globlje in bolj temeljito, vendar morate pri tem delu paziti, da ne poškodujete koreninskega sistema. Pomemben faktor pri tem delu je vreme. Po posegu s prezračevalnikom mora biti dovolj vlage, da se travna ruša oziroma koreninski sistem ponovno hitro obraste. Luknje, ki jih naredimo z prezračevanjem, zapolnimo s peskom.

Na peščenih ali humusnih tleh travno površino povaljamo, zato da korenine povežemo s tlemi in hkrati izravnamo manjše neravnine. Težkih tal ne valjamo.

Marca tudi opravimo prvo spomladansko gnojenje z mineralnimi in po potrebi lahko tudi organskimi gnojili.

Dela v teh dneh je res veliko, a v vrt se splača vlagati energijo, saj se nam vložen trud zelo hitro povrne z obilnim pridelkom in lepimi razgledi.

