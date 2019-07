Cate Blanchett je doma "skrajno nekul"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Cate Blanchett je v oddaji Ellen, ki jo lahko od ponedeljka do petka ob 14.10 spremljate na Planetu, zatrdila, da uspešna hollywoodska kariera na njene štiri otroke ne naredi prav nobenega vtisa.

Dva oskarja, trije zlati globusi ter uvrstitev na seznam najbolj vplivnih in najbogatejših zvezdnic ni dovolj, da bi bili otroci Cate Blanchett očarani nad njenimi dosežki. Igralka je v pogovorni oddaji zatrdila, da je doma predvsem mama. Njeni otroci so sicer navdušeni nad nekaterimi njenimi filmi, še posebej, če so fantazijski, vendar niso seznanjeni prav z vsemi njenimi vlogami. Še več, Cate je pri Ellen zatrdila, da doma velja za "skrajno nekul".

Igralka ima z možem Andrewom Uptonom tri sinove, 17-letnega Dashiella Johna, 15-letnega Romana Roberta in 11-letnega Ignatiusa Martina ter posvojeno 4-letno hčerko Edith Vivian Patricio.

