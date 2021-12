Čaka nas dvoboj med zakoncema in dvema varnostnikoma #video

Temperamentna Ivana in njen najboljši prijatelj in mož Aleš Mrgole iz Tržišča pri Trebnjem sta skupaj že 9 let. Aleš je zaposlen kot prometnik na slovenskih železnicah, Ivana pa je trgovka. On ima rad nogomet, ona pa rokomet, ki ga je nekoč tudi trenirala.

Prosti čas najraje preživljata z otroci. Skupaj rolajo, kolesarijo in hodijo v naravo. Zelo zgodaj sta začutila, da sta prava drug za drugega in se že po dveh mesecih poznanstva odločila za otroka. "Zanimivo, da to vedno sprašujejo, ampak je šlo res za odločitev," sta odgovorila na hudomupno vprašanje voditelja, ali morda to vseeno ni bilo povsem načrtvano.

Drugi tekmovalni par nocojšnje oddaje sta prijatelja in sodelavca Gašper Avbelj in Damjan Mandelj iz Ljubljane. Oba delata kot varnostnika. Oba se rada ukvarjata s športom in potujeta. Gašper ima zanimiv hobi, saj pogosto nastopa v filmih, serijah in reklamah.

Pri skupnem delu sta doživela veliko prigod. V spominu jima je ostal zlasti filmski festival v Portorožu, kjer sta imela priložnost v živo spoznati nekaj slovenskih igralcev.

