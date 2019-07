Animirani film, zaradi katerega je jokala Jennifer Lopez

V soboto ob 16.40 si boste lahko na Planetu ogledali animirani film Domov (Home), ki je sinhroniziran v slovenščino. Kljub temu pa je zanimivo, kako so svoje like doživljali igralci, ki so glasove posodili v originalni različici. Med njimi so bili pevka Rihanna, Jennifer Lopez, Jim Parsons in Steve Martin.