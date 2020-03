Alicia Keys je imela po smrti Kobeja Bryanta težko nalogo #video

Alicia Keys, ki je le nekaj ur po tem, ko je svet izvedel za tragično smrt Kobeja Bryanta in njegove hčere, vodila podelitev nagrad grammy, je v pogovorni oddaji Ellen spregovorila o težkih trenutkih pred podelitvijo. Ta je potekala prav v dvorani Staples Center, kjer igrajo Los Angeles Lakers. Oddaja Ellen je na Planetu od ponedeljka do petka na sporedu ob 14.15.

Pevka in igralka Alicia Keys je imela kot voditeljica letošnjih Grammyjev težko nalogo. Le nekaj ur prej je namreč svet pretresla novica o tragični smrti košarkarskega zvezdnika Kobeja Bryanta in njegove hčere Gianne. Podelitev je bila ravno v dvorani Staples Center, kjer igrajo Los Angeles Lakers, Bryantovo moštvo, in pred Alicio je bila težka naloga, ki jo je kljub stiski s časom in pretresenosti zaradi novice odlično opravila.

"Skupaj smo šli skozi nekaj zelo bolečega"

"Bili smo iz sebe, ne le zaradi tragične novice, ki je še danes ne moremo doumeti, ampak tudi zato, ker smo še nekaj minut prej načrtovali nekaj drugega, zdaj pa smo morali ugotoviti, kako se primerno pokloniti Kobeju," je med gostovanjem pri Ellen povedala Alicia. "Hoteli smo narediti nekaj res posebnega," je dodala. To jim je tudi uspelo, Alicijino iskrenost in zbranost v težkih trenutkih pa je pohvalila tudi Ellen. "Skupaj smo šli skozi nekaj zelo bolečega. Počaščena sem, da sem lahko bila z vami v takšnem trenutku," je sklenila.

Več si oglejte v spodnjem posnetku

