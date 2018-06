Poglejte, kako so doma pričakali Novo zvezdo Slovenije #video

"Mestna godba Metlika, sošolci, sosedje, prijatelji, sorodniki, vsi so bili tam, tudi moj profesor, razrednik in profesorica športne vzgoje. Res so me tako lepo presenetili, da nisem mogla zaustaviti solz in sem jokala še potem, ko so šli," pravi. Ker je morala pridobiti še eno oceno, jo je v ponedeljek že čakal šolski pouk, več o tem, kako so jo pričakali sošolci in kakšne načrte ima za prihodnost, pa si oglejte v posnetku iz oddaje Dan.

