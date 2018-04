Dilema med žiranti: Se zvezda rodi ali naredi? #video

Nova zvezda Slovenije

Dobri in slabi, posrečeni in neposrečeni nastopi, smeh in solze – vse to smo že in še bomo videli v oddaji Nova zvezda Slovenije. Vse nastopajoče druži želja po petju, nimajo pa vsi enakih izhodiščnih možnosti, sploh če upoštevamo izkušnje in talent, ki naj bi bil položen že v zibelko. Pa je res tako ali sta pomembnejša trdo delo in predanost?

Samo eden od 24 izbranih tekmovalcev bo postal nova zvezda Slovenije. Kaj to pomeni, si seveda vsak razlaga po svoje, nas pa je zanimalo, ali se zvezda rodi ali naredi. Kako o tem razmišljajo glasbeni producent Goran Lisica - Fox, modni agent Tomaž Mihelič in igralec Uroš Smolej, si poglejte v prispevkih.

Uroš Smolej

Goran Lisica - Fox

Tomaž Mihelič

Nova zvezda Slovenije je na sporedu vsako soboto ob 21.00 na Planet TV.