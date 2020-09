Ženo se je odločil najti na drugem koncu sveta in jo tudi dobil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovalec Borut, ki bo nocoj nastopil v kvizu s petnajstimi vprašanji, je voditelju priznal, da je bil ob prvem nastopu v oddaji sam kriv, da se je od vročega stola poslovil brez dobitka, čeprav je Jure Godler najprej hudomušno namignil, da se je gotovo ustrašil nekdanjega voditelja Slavka Bobovnika.

Pogovor sta nadaljevala z anekdoto, ki jih tekmovalci v oddaji običajno zaupajo voditelju. Borut je razkril, kako je spoznal ženo, ki prihaja iz Mehike. Pri šestnajstih letih in po nekaj razočaranjih v ljubezni se je odločil, da si bo ženo poiskal na drugem koncu sveta. To je malce za šalo, malce zares na eni od zabav najprej povedal prijateljem, želja pa se mu je čez nekaj let nepričakovano tudi zares uresničila. Več v zgornjem videu.

Oddaja Milijonar je na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Po kvizu sledi slovenska komično-romantična serija Srečno samski.

