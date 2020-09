Priljubljeni glasbeniki zasedli studio Milijonarja in posneli zabaven videoposnetek #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Studio, v katerem poteka snemanje oddaje Milijonar, so si zadnji konec tedna izposodili člani ansambla Modrijani in posneli zabaven videoposnetek s svojo različico priljubljenega kviza.

Studio Milijonarja se nahaja v neposredni bližini studia, kjer nastaja tudi priljubljena zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru, zato so člani glasbene skupine Modrijani izkoristili priložnost in se preizkusili v različnih vlogah v priljubljenem kvizu. Tako je nastal simpatičen videoposnetek, ki so ga delili tudi na svojih družbenih omrežjih.

A brez skrbi, že nocoj se na voditeljsko mesto vrača Jure Godler, ki bo spet skušal najti tekmovalca, ki bo kos vsem 15 vprašanjem in bo domov kot prvi odnesel glavno nagrado v višini 100 tisoč evrov.

Kviz Milijonar je na sporedu vsak ponedeljek in torek ob 20. uri na Planetu.

