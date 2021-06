V dobrodelnem Milijonarju odličen izkupiček #video

Za dober namen sta v tokratni oddaji svoje znanje preizkusila vsestranski glasbenik Alex Volasko ter osebna trenerka, spletna vplivnica in nekdanja mis Slovenije Nives Orešnik. Oddaja je bila zelo sproščena, zato smeha ni manjkalo, vseeno pa sta tekmovalca svojo nalogo vzela zelo resno in izbranima dobrodelnima organizacijama priborila lepa zneska.

Alex Volasko je izbral društvo Rdeči noski. "Moja žena je imela v mladosti veliko zdravstvenih težav in mi vedno rada pove, kako so prišli iz društva in kako so jih zabavali, da so bili njihovi dnevi lažji. Zato sem se odločil, da želim njim podariti nocojšnji izkupiček."

Prebil se je vse do 11. vprašanja in osvojil 2.500 evrov. "Res sem vesel in upam, da jim bo to pomagalo, da razveselijo še več otrok," je glasbenik povedal ob koncu.

Nives Orešnik je izbrala društvo Uresniči željo. "Odločila sem se za društvo, ki je bolj novo, zato se mi zdi, da na začetku potrebujejo največ podpore in zagona. Imajo čudovite akcije obdarovanja za posameznike iz socialno ogroženih okolij," je povedala o tem, kam bo šel priigran denar.

V kvizu je pravilno odgovorila na devet vprašanj, pri desetem pa se je odločila, da bo odstopila, saj bi sicer preveč tvegala. "Mislim, da bodo pri društvu vseeno bolj veseli 1.000 evrov kot pa 300 evrov." Odločitev je bila prava, saj se je na koncu izkazalo, da bi bil njen odgovor na vprašanje za 2.500 evrov napačen. Več v zgornjem videu.

