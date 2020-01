Toliko so za dober namen v Milijonarju zbrali stand up komiki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnji oddaji Milijonar so svoje znanje preizkusili slovenski stand up komiki. Na vroči stol se je uspelo prebiti dvema, celoten izkupiček pa sta namenila dobrodelnima organizacijama, ki sta ju sama izbrala.

V tokratni posebni oddaji so poleg Marka Žerjala in Saša Đukića, ki se jima je prek igre Hitri prsti uspelo prebiti na vroči stol, sodelovali še komiki Aleš Novak, Lucija Ćirović, Žan Papič in Uroš Kuzman.

Marku Žerjalu, ki je tudi del ekipe satirične oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, se je uspelo prebiti do osmega vprašanja, za dobrodelni projekt Botrstvo pa je na koncu zbral 300 evrov. Sašo Đukić, ki ga lahko v vlogi novinarja Novinca Regona spremljate tudi v oddaji Pri Črnem Petru, pa se je odločil, da bo pri desetem vprašanju odstopil, čeprav se je na koncu izkazalo, da bi tudi na to odgovoril pravilno. Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto je prislužil 800 evrov.

