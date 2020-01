Komik želel namočiti kolega: Naj bo on videti neumen #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Milijonar, ki si jo boste lahko na Planetu ogledali nocoj ob 20. uri, so se za dober namen pomerili slovenski stand up komiki. Na vroči stol se je uspelo prebiti tudi Marku Žerjalu, ki je z nekaterimi svojimi izjavami močno nasmejal voditelja Slavka Bobovnika in občinstvo v studiu.