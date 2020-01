Komik si je privoščil Lucijo Ćirović, vrnil pa mu je kar Bobovnik #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V posebni oddaji Milijonarja, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj in v kateri bodo za dober namen tekmovali slovenski stand up komiki, se je Marko Žerjal pošalil na račun kolegice Lucije Ćirović, milo za drago pa mu je v slogu stand up komikov vrnil kar voditelj Slavko Bobovnik.

Potem, ko se je komiku iz Kopra uspelo prebiti na vroči stol, ga je voditelj prosil, če se lahko na hitro predstavi. Med drugim je razkril, da je po izobrazbi diplomirani inžinir računalništva in informatike. Ker sta že dva komika prej povedala, da sta študirala v naravoslovni smeri, ga je voditelj Slavko Bobovnik vprašal, ali je to predpogoj, da postaneš stand up komik.

"Naravoslovje moraš študirati, to je najboljši način, da postaneš dober stand up komik. Dokazano," je odgovoril Marko. Ko ga je voditelj nato vprašal, kaj pa Lucija, ki ima druge vrste izobrazbo, se je ta le pomenljivo nasmehnil in nasmejal vse v studiu. Več v videu.

Kazen pa je prišla malce kasneje, ko se je na račun komika na vročem stolu pošalil kar voditelj Slavko Bobovnik. Ko je opazil, da v studio ni pripeljal svojih podpornikov, ga je podražil, ali je ponavadi sam tudi na svojih stand up nastopih. Več v videu.

Kako se bodo komiki odrezali v kvizu, preverite NOCOJ v oddaja Milijonar, ki bo na sporedu ob 20. uri na Planetu.

