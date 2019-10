Toliko so v dober namen zbrali narodno-zabavni ansambli #video

Ponedeljkova oddaja Milijonar je bila posebna, saj so se v kvizu preizkusili predstavniki narodno-zabavnih ansamblov. Ves zbran denar so glasbeniki podarili v dober namen. Zbrali so 1.500 evrov.

Tudi tokrat je o tem, kdo bo sedel na vroči stol in dobil priložnost odgovarjati na petnajst vprašanj, odločala igra Hitri prsti. V tokratni oddaji je to uspelo le dvema. Dejan Kranjc iz ansambla Poskočni muzikanti se je prebil vse do enajstega vprašanja in za dobrodelno ustanovo Vesele nogice iz Laškega zbral 1.200 evrov. Še 300 evrov je uspelo zbrati Juretu Mlinšku iz ansambla Naveza, podaril pa jih je društvu Sožitje iz Slovenj Gradca.

Pri katerih vprašanjih sta glasbenika končala igro, si lahko pogledate v spodnjem videu.