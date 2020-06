Tekmovalec kar dvakrat nepričakovano pristal v medijih #video

Eden tistih, ki je v igri Hitri prsti pokazal veliko znanja in predvsem hitrosti, je bil tudi Iztok iz Žerovincev. Ta je voditelju Juretu Godlerju zaupal zanimivi prigodi z dveh zaporednih silvestrovanj, ki sta se končali skoraj identično.

Tekmovalec je povedal, da se je prvo leto s svojo izbranko in prijatelji zabaval v Zagrebu, ko je do njih pristopil fotograf in jih prosil za fotografijo. Razposajeni so v fotografiranje privolili, manjši šok pa je sledil naslednji dan, ko so svoje obraze zagledali na naslovnici znanega hrvaškega časopisa.

Zgodba se je ponovila naslednje leto, ko so silvestrovali v Sarajevu. Med potepom po mestu sta tekmovalec in njegovo dekle pozirala prijateljem za spominsko fotografijo. Trenutek je očitno ovekovečil tudi eden od bosanskih novinarjev, saj se je njuna podoba že isti dan znašla v večernih poročilih ene od bosanskih televizijskih postaj, na kateri so poročali, da so turisti preplavili bosansko prestolnico. Več v zgornjem videu.

Kako se bo tekmovalec Iztok odrezal v kvizu Milijonar, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu. Med oddajo se lahko potegujete tudi za 300 evrov. Kako lahko sodelujete in kakšno je nagradno vprašanje, si poglejte v spodnjem videu.

