Tekmovalec ime dobil kar po junaku iz risanke #video

Priljubljeni kviz Milijonar se počasi vrača v "normalne tirnice". Včeraj smo lahko po dolgem času spet spremljali oddajo z občinstvom v studiu, s tem pa se je vrnila tudi oblika pomoči − glas ljudstva. Gledalcev v studiu pa je še vedno nekoliko manj, ker v studiu spoštujejo predpisano varnostno razdaljo med ljudmi.

Priložnost potegovati se za 100 tisoč evrov, bodo danes v kvizu dobili novi štirje kandidati. Med tistimi, ki so se prebili na vroči stol, je tudi tekmovalec Vili iz Ljubljane, ki je nasmejal voditelja in občinstvo z zgodbo o tem, kako je dobil ime. Njegova mama je namreč med nosečnostjo gledala risanko čebelica Maja. Ko se je na ekranu pojavil lik iz risanke Vili, je mama v trebuhu začutila brco svojega še nerojenega sina. Zdelo se ji je, da je to znak, zato se je odločila, da ga poimenuje kar Vili.

Voditelj je zgodbo v svojem hudomušnem slogu komentiral: "Še sreča, da vaša mama ob tistem času na televiziji ni gledala česa drugega."

Kako se bo tekmovalec Vili odrezal v kvizu, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

