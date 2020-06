Uganite, kdo se vrača v Milijonarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izredne razmere so vplivale na ustvarjanje marsikatere televizijske oddaje. Ena takšnih je tudi Milijonar, ki je bila medtem kar nekaj tednov snemana brez občinstva v studiu, zdaj pa se stvari počasi vračajo v normalnost. "Kar odleglo mi je, studio ponovno živi," je bil navdušen Jure Godler.

V studiu Milijonarja bo odslej spet lahko prisotna tudi publika. Tega je zelo vesel voditelj in tudi tekmovalci, ki se nadejajo, da jih bo spodbuda s tribun še dodatno ponesla na poti do 100 tisoč evrov. Tribune pa kljub vsemu za zdaj še ne bodo čisto polne, saj mora biti med gledalci v studiu še vedno primerna varnostna razdalja.

"Neizmerno me veseli, da se vračamo v normalnost, pa čeprav počasi in korak za korakom," je povedal voditelj Jure Godler. S povratkom publike v studio pa se bo zgodila tudi sprememba v pravilih kviza. Poslavlja se namreč začasna oblika pomoči zamenjaj vprašanje, vrača pa se glas ljudstva, s katero lahko gledalci v studiu tekmovalcu z glasovanjem pomagajo do pravilnega odgovora.

Kviz Milijonar z občinstvom v studiu bo na sporedu že nocoj ob 20. uri na Planetu.

