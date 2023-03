Razkril je, da ga je tožila nekdanja prva dama ZDA #video

Tako je pri vprašanju, kaj se nahaja v vzhodnem delu Bele hiše, in odgovoru pod črko A dobil asociacijo na zaplet, ki ga je imel z nekdanjo prvo damo ZDA Melanio Trump. Melania Trump me je tožila, ker sem pač napisal nekaj stvari, ki nekomu niso ugajale."

Ker je voditelja Jureta Godlerja zanimalo, kako je Miheličev članek prišel do prve dame ZDA, je ta razložil, da se je to zgodilo, ker sta njegov zapis med drugim povzeli tudi veliki časopisni hiši The Sun in Guardian, ki pa sta močno priredili naslov članka, in zato je to postalo tako odmevno, da je novica prišla celo do Bele hiše.

Tomaž Mihelič je za dodatno zanimivost ob tem razkril še, da je nekdanjo prvo damo ZDA v tej tožbi zastopala zdajšnja predsednica republike Slovenije Nataša Pirc Musar. Več v zgornjem videu.

Komu bo podaril priigrani denar?

Tomaž Mihelič bo kot preostali znani Slovenci v Milijonarju izkupiček dal v dobrodelne namene. Povedal je, da je pred kratkim obiskal Zanzibar in se po prihodu v domovino odločil, da bo prek humanitarnega zavoda, ki ga je ustanovil, pomagal tamkajšnjim prebivalcem, ki živijo v nezavidljivih razmerah. Kako uspešen bo pri odgovarjanju na vprašanja in koliko denarja mu bo za dober namen uspelo zbrati, lahko preverite v nocojšnjem Milijonarju.

Kviz Milijonar lahko na Planetu od zdaj spremljate ob sobotah ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

