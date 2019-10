Na vročem stolu tokrat tekmovalec, ki je enkrat že pobral glavno nagrado #foto

Mariborčan Gorazd Škerbinek je leta 2002 v eni od prejšnjih različic kviza Milijonar prišel povsem do konca igre. Dokazal je, da ima res široko znanje s številnih področij, čeprav je takrat priznal, da je pri tem kvizu pomembno, da imaš tudi nekaj sreče. Pred sedemnajstimi leti je prvo pomoč je uporabil šele pri desetem vprašanju. Najprej polovičko, kasneje pa še glas ljudstva in na koncu klic v sili.

Sicer pa je Gorazd elektrotehnik, zaposlen na Agenciji za energijo. V prostem času zelo rad lenari in bere, njegova velika strast pa so kače. "Kače so nekaj skrivnostnega, nekaj posebnega in drugačnega. Pa tudi dejstvo, da so lahko nevarne, jim daje poseben čar. Čeprav kače dobro poznam, tudi mene ob srečanju s kačo najprej zagrabi strah," je priznal Štajerec.

Kako se bo odrezal v kvizu, pa lahko preverite v nocojšnji oddaji Milijonar, ki bo na sporedu ob 21. uri.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.