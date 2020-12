Klic v sili, ki je poskrbel za začuden pogled voditelja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri devetem vprašanju za tisoč evrov, ki je bilo povezano s filmom Mela Gibsona Apocalipto, se je Taja odločila, da bo za pomoč pri iskanju pravega odgovora prosila svojo sestro. Pri tej obliki pomoči imata tekmovalec in oseba na drugi strani telefonske linije na voljo le trideset sekund časa, zato so večkrat živci zelo napeti. Včasih se zgodi tudi kakšna zabavna napaka. Tako je bilo tudi tokrat.

Tekmovalka je sestri prebrala vprašanje in štiri mogoče odgovore, čas pa je začel neusmiljeno teči. Taja je sestro opozorila, da ima za odgovor na voljo le še nekaj sekund, ta pa je v naglici tik pred iztekom časa ponudila odgovor, ki ga sploh ni bilo med štirimi možnostmi. To je za trenutek zmedlo tako tekmovalko kot voditelja, ki se je na ta račun kasneje malce pošalil. Več v zgornjem videu.

Ali je tekmovalka Taja kljub temu simpatičnemu zapletu na koncu prišla do pravilnega odgovora, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri. Od ponedeljka do srede ob 19.20 pa na Planetu lahko spremljate tudi simpatično izraelsko uspešnico Lepotica in pek.

