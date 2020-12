To je razlog, da je v kvizu nastopila z zatemnjenimi očali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Milijonar še vedno čakamo prvega, ki mu bo uspelo pravilno odgovoriti na vseh petnajst vprašanj in domov odnesti glavno nagrado v vrednosti 100 tisoč evrov. Nocoj bo poskusila srečo tudi Maša iz Ljubljane, ki se ji je kot prvi skozi igro Hitri prsti uspelo uvrstiti na vroči stol. Tekmovalka je nekaj pozornost pritegnila tudi s temnimi očali, ki jih je nosila med oddajo.

Voditelj Jure Godler je prav zato že takoj na začetku oddaje gledalcem pojasnil, da jih Maša nosi, ker so njene oči občutljive na umetne vire močne svetlobe, česar v televizijskem studiu, polnem refelektorjev, ne manjka. Več v zgornjem videu.

Sicer pa je Maša diplomirala iz agronomije in opravila doktorat iz varstva okolja. Trenutno opravlja raziskovalno delo in prevaja iz angleškega jezika. Kako uspešna bo v kvizu Milijonar, pa lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

