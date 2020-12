Godler o sebi razkril nekaj zelo presenetljivega #video

V oddaji, ki si jo boste lahko ogledali nocoj, bo s kvizom nadaljeval Matic iz Krškega, ki je prejšnjič pravilno odgovoril na tri vprašanja. Tokrat je dobil vprašanje, kdo je bil režiser priljubljene slovenske filmske uspešnice Sreča na vrvici. Naprej je priznal, da mu je ob tem vprašanju malce nerodno, saj je ime dobil ravno po dečku iz tega filma, Maticu, nato pa se je odločil za pomoč obrniti na voditelja oddaje.

In čeprav tekmovalci pri vprašanjih zelo radi prosijo Jureta Godlerja za pomoč, saj jim v večini primerov pomaga do pravilnega odgovora, je tokrat voditelj s svojim priznanjem marsikoga zelo presenetil. Povedal je namreč, da o slovenskih filmih ve zelo malo in da niti najmanj ne pozna pravilnega odgovora. Filma Sreča na vrvici si sploh še ni ogledal, kar velja tudi za filme o Kekcu in za legendarnega Ne joči, Peter. Več v zgornjem videu.

Ali je Maticu uspelo pravilno odgovoriti na vprašanje tudi brez voditeljeve pomoči, lahko preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri. Danes ob 17. uri pa ne zamudite prvega dela turške serije Izgubljena čast, ki velja za eno od najbolj uspešnih turških serij, ki je navdušila tudi občinstvo po svetu.

