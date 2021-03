Izvirna ideja, kaj bi naredila z dobitkom iz Milijonarja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mira iz Ljubljane, ki med drugim dela v medijih ter se ukvarja z gledališčem in glasbo, je v oddaji povedala, da je zanjo najljubša oblika sprostitve obisk savne, česar pa v zadnjem času ne more početi zaradi epidemioloških ukrepov. Ob tem jo je Jure Godler spomnil, da bi savno lahko imela tudi doma.

"Nimam je še. Ampak jaz ne kuham rada, mogoče bi zato lahko kuhinjo spremenila v savno. Ampak tristo evrov je verjetno premalo," je odgovorila tekmovalka. Jure Godler je bil nad njenim odgovorom navdušen in priznal, da bi tudi sam brez težav naredil to spremembo v svojem domu.

Nato jo je še spodbudil, naj poskusi pravilno odgovoriti na vseh petnajst vprašanj v kvizu, saj si bo z glavnim dobitkom brez težav lahko privoščila to zanimivo pridobitev v svojem domu. Več v zgornjem videu.

