Godler začuden, ker tekmovalka ni odgovorila pravilno #video

V oddaji Milijonar se je tokrat zgodilo, da nihče od tekmovalcev pri vprašanju o inštrumentih s strunami ni pravilno razporedil štirih odgovorov v igri hitri prsti. Šele po naslednjem vprašanju smo dobili zmagovalca igre in na vroči stol je sedla Maja iz Solčave.

Ko je voditelj prebral njen opis, je opazil nekaj zanimivega. Ni mu bilo jasno, kako je mogoče, da tekmovalka na prvo vprašanje ni odgovorila pravilno. "Če lahko zdaj nekaj razčistiva. Na prvo vprašanje o inštrumentih niste odgovorili pravilno, mesta ste nato razporedili pravilno. Ste pa študentka kompozicije in glasbene teorije na Akademiji za glasbo v Ljubljani," je povedal v smehu.

Tekmovalka mu je odgovorila, da ni bila težava v tem, da pravilnega odgovora ne bi poznala, ampak v tem, da so bili njeni prsti v igri hitri prsti nekoliko prehitri. Voditelj jo je nato opozoril, naj ji bo ta izkušnja v pomoč za naprej, saj je v Milijonarju zelo pomembna tudi preudarnost. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bo v boju s petnajstimi vprašanji, preverite nocoj ob 19.45 na Planetu.

