Če ji uspe, se bo lahko norčevala iz svojega fanta #video

Sarin fant Mitja je v eni od prejšnjih oddaj pravilno odgovoril na osem vprašanj in domov odnesel 750 evrov, zato je Jure Godler pred tem odločilnim vprašanjem tekmovalko opozoril, kaj ji pravilni odgovor poleg 750 evrov še prinaša. "To bo odločilno vprašanje, da boste lahko prišli domov in se norčevali iz njega," se je v svojem slogu pošalil voditelj in nasmejal tekmovalko.

Ravno pri tem vprašanju pa je morala Sara nekaj trenutkov kasneje uporabiti zasilni izhod in z voditeljem sta za pomoč prek telefona zaprosila prav njenega fanta Mitjo. Ali ji je njegova pomoč pomagala do pravilnega odgovora in ali ji je nato uspelo preseči tudi njegov izkupiček, preverite v nocojšnji oddaji Milijonar.

Posebna dobrodelna oddaja Milijonarja z znanimi obrazi

V posebni epizodi kviza, ki bo na sporedu jutri, 1. decembra, se bodo na vroči stol usedli znani obrazi in svoje znanje preizkusili za dobrodelne namene, a še prej se bodo morali prebiti skozi uvodne Hitre prste. Poleg Matjaža Javšnika bodo v oddaji sodelovali komik Perica Jerković, igralec Jan Bučar in direktor Šentjakobskega gledališča Milan Golob.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate ob ponedeljkih, torkih in sredah ob 20. uri. Jutri, 1. decembra, bo na sporedu posebna dobrodelna oddaja Milijonarja.

