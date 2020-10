Toliko lahko s tem plesom zaslužite v središču Ljubljane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Milijonar bo svojo pot do 100 tisoč evrov nadaljeval Mitja iz Komende, potem ko ga je v prejšnji oddaji prekinila sirena. Mitja je v oddaji povedal, da v prostem času pleše breakdance in ga tudi poučuje. Včasih pa s prijatelji tudi nastopi v središču Ljubljane, kjer so mimoidoči včasih tudi zelo radodarni.