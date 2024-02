Ali bi še enkrat nastopil na Evroviziji? To je odgovoril pevec. #video

Voditelj Jure Godler bo v nocojšnjem Milijonarju pevca skupine LPS Filipa Vidušina razumljivo vprašal tudi glede Evrovizije, na kateri je skupina Slovenijo leta 2022 zastopala v Torinu. Med drugim ga je zanimalo, ali bi ponovil to izkušnjo.

Pevec je brez pomisleka odgovoril: "Z veseljem. Evrovizija je velik del mojega življenja. Ta šov gledam že od malega in je res bila uresničitev nekih sanj, ki dejansko niti niso bile moje sanje, ker si nisem nikoli predstavljal, da bi lahko bil tam. Sem pa velikokrat to gledal kot otrok in bilo je res super," je iskreno odgovoril Filip. Več v zgornjem videu.

Koliko bo tokratni VIP-tekmovalec zbral za dobrodelni namen, njegov izkupiček bo namreč namenjen Društvu junaki 3. nadstropja, izveste v nocojšnji oddaji.

