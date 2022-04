Tekmovalki še pred kratkim sprti. Bosta v oddaji našli skupni jezik? #video

Nina in Maja Ivanič sta priznali, da se kot sestri sicer zelo hitro sporečeta, a obenem tudi zelo hitro pobotata. Voditelj Klemen Bučan ju je vprašal, kdaj sta se sporekli nazadnje. Arhitektka Maja Ivanič je pojasnila: "Jaz sem bolj natančna in skrbna, medtem ko je moja sestra glede nekaterih stvari bolj sproščena. Posledično se zato skregava zaradi nekih banalnosti. Prejšnji teden so bile to denimo copate."

"Jaz sem prišla k Maji na obisk, in ko sem odhajala od nje, mi je tako prijazno, mimogrede, rekla, da je lepo, da sem za seboj pospravila copate. Vprašala sem jo, ali je stara pet let, ona pa mi je rekla, da če sem si jih že vzela, bi jih lahko pospravila tudi nazaj. In seveda sva se skregali," pa je svojo plat zgodbe razkrila Nina Ivanič.

Temu so zaploskali tudi gledalci, Nina pa je nato priznala, da je bila zaradi tega kar malo užaljena, razkrila pa tudi, da sta s sporom nadaljevali tudi na sprehodu, ki je sledil. Maja jo je dopolnila: "Še oče naju ni mogel pomiriti."

Kako dobro pa bosta sestri sodelovali danes pri ugibanju let v kvizu Leta štejejo

