Jasna Kuljaj odpira svojo šolo #video

Štiridesetletna voditeljica Jasna Kuljaj je pred kratkim nastopila v kvizu Leta štejejo. Po 20 letih dela na televiziji se je odločila, da bo zrelo in modro znanje tudi unovčila in predejala naprej.

"Želim si izobraževati mlade," nam jasno svoje načrte odkrije voditeljica Jasna Kuljaj. Sicer jo lahko na Planetu spremljamo vsako soboto v oddaji Pri Črnem Petru, a si je v zadnjih mesecih zadala nov cilj. Imela bi svojo šolo oz. trening javnega nastopanja. Za vse tiste, ki bi radi izboljšali svoj javni nastop in novincem na tem področju. Ne odstopa od temeljev, kot so jezik, pisanje in branje. Na vprašanje, ali je v medijskem svetu pomembna tudi lepota, odgovarja, da predvsem šteje karizma.

Tudi voditelji niso vedno nasmejani in zgovorni v zasebnem življenju, a tega gledalci ne vidijo. Gledalci si zapomnijo energijo, karizmo voditelja, ki ga tisti večer spremljajo pred malimi ekrani, in to je tisto, s čimer povežejo osebo. Umetnost voditelja je, kot pravi Jasna, da zna preklopiti v pravem trenutku.

Trenutno vodi sobotno oddajo Pri Črnem Petru, pred kratkim se je preizkusila tudi v kvizu Leta štejejo z Milanom Gačanovičem. Pravi, da je odšla razočarana, saj sta na koncu oddaje imela "le za burek", a da bi bolj morala poslušati svojo intuicijo. Ima namreč sposobnost razbrati ljudi, pravi. Kaj preveč optimistična ni niti glede prihodnosti, saj pravi, da je prva polovica življenja že za njo.

Kviz Leta štejejo vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Tokrat bosta z nami radijca Klemen Bunderla in Žana Vidmar ter Igor Mikič Mišica in njegova mama Marija.

