Poglejte, kaj je na sprehodu z otrokom doživela znana Slovenka #video

"Ana Maria, starševstvo je tista prva stvar pri tebi. Doživiš veliko stvari, ko 'vozičkaš'? Kaj se dogaja?" je zanimalo voditelja Klemna Bučana v oddaji Kolo sreče.

"Ljudje ponujajo nasvete, to kar leti. Mislim, da sem na nekem izletu oziroma sprehodu sinu celo desetkrat dala kapico gor in dol. Čisto samo zato, da sem ustregla ljudem, ki so se čutili poklicane, da povejo: 'Ej, kaj pa dela s kapico, saj zdaj se to ne nosi več!' Pa potem: 'Ja, daj, se mu bodo vnela ušesa in ne bo več slišal 30 odstotkov!' Daj mu kapico gor, kapico dol, kapico gor, kapico dol in tako. Tako je to," je razložila priljubljena Ana Maria in nasmejala vse prisotne v studiu.

Voditelj je nato razkril še, da je njegova sovoditeljica Nataša Naneva velika oboževalka Ane Marie. Nataša je povedala, da ji je v spominu ostal en stavek iz ene njenih predstav. "To je bilo pred leti, ko je bila Ana Maria bolj okrogla, jaz pa tudi. In je rekla en tak super stavek 'Bolj se brada gunca, bolj je fejst punca.' Najina brada se sicer malo manj gunca, ampak fejst sva pa še kar obe," je v smehu povedala Nataša Naneva. Več v zgornjem videu.

Kolo sreče že zadnjič v tej sezoni ujamete nocoj ob 20. uri na Planetu. Ob 21. uri pa vas čakajo razburljive epizode šova Poroka na prvi pogled.

