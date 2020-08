Voditeljica pred težkim izzivom: Prepoznavam se za odvisnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljici oddaje Klepet ob kavi, ki jo lahko spremljate na Planetu, Neža Marolt in Jasmina Kandorfer, sta se odločili za prav poseben izziv. Kar 30 dni bosta poskušali zdržati brez sladkorja, kar bo po njunih besedah za obe precej zahtevna preizkušnja.

"To bo zame verjetno ena najtežjih preizkušenj, saj obožujem sladkarije. Čeprav pričakujem kakšno vmesno krizo, vseeno verjamem, da mi bo ta izziv uspelo izpeljati do konca."

Voditeljici oddaje Klepet ob kavi Jasmina Kandorfer in Neža Marolt

Jasmina je nezdrav sladkor s svojega jedilnika črtala že pred več kot desetletjem, a tudi "zdrav" sladkor ni prav zares zdrav, pravi. Odkar je pred kratkim postala mamica, pa še bolj čuti potrebo po sladkorju.

"Že pet mesecev nisem spala več kot pet ur v kosu in neprespanemu človeku 'cuker' res zadiši. Kljub temu da izberem bolj 'zdrav' sladkor, se zavedam, da to še vedno ni to. Zato sem se odločila za izziv 30 dni brez sladkorja, saj se prepoznavam za odvisnika. Želja je, da bi sladkor povsem izključila iz svojega življenja," razloži Jasmina, ki pravi, da je odvisnost globoka, ker je čustveno povezana.

"S sladkorjem se namreč nagrajujem in kaznujem, zato bo vsekakor preizkušnja tudi zame, čeprav že dolgo dolgo ne jem tistih res najslabših vrst procesiranega sladkorja, kot so čokoladice in podobno."

Kako uspešni bosta voditeljici pri tem izzivu, bosta razkrili tudi v oddaji Klepet ob kavi, ki se z novo sezono kmalu vrača na Planet.

