Izumetničena lepota sodobnih žensk. Kje je meja?

Izbrskali smo zgovorne podatke o človeški obsedenosti z lepoto. Za lepotne operacije se odloča vedno več žensk kot tudi moških, raznoraznim tekmovanjem, na katerih – večinoma neugledni sodniki – presojajo o simetričnosti, postavnosti in ljubkosti, pa se ne izognejo niti otroci.

V eni od preteklih oddaji smo s psihoterapevtko in psihoanalitikom debatirali o tem, kdaj je posegov na obrazu preveč, kje je meja med osvežitvijo videza in iznakaženostjo, katere ljudi sploh žene potreba po spreminjanju videza in kakšno vlogo ima pri tem očetovska figura v času odraščanja, oglasila pa se je tudi mojstrica ličenja Doroteja Premužič, ki je svoj obraz prvič popravila že v zgodnjih tridesetih.

Poglejte si pogovor tukaj:

