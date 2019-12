Eterična olja za več zdravja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Klepet ob kavi vsak delovni dan izkoristimo za raziskovanje različnih poti do zdravja in dobrega počutja. V eni od oddaj smo ugotovili, da je lahko aromaterapija v različnih situacijah, s katerimi se soočamo vsak dan, izjemno uporabna za vso družino.

Obstaja kar nekaj trikov, za katere ne potrebujemo certifikatov aromaterapevta, vendar zgolj kakovostno ekološko eterično olje in preprosto recepturo.

Različne mešanice eteričnih olj lahko uporabimo za lajšanje vsakdanjih tegob, kot so glavobol, slabost, prehlad, bolečine, pomanjkanje koncentracije, nespečnost, slabe vonjave, pomanjkanje energije, suša v spalnici itd.

Matic Anzeljc Amon v posnetku razkrije, kateri eterični olji sta še posebej priporočljivi za občutljivejše otroke, kako dejansko pripraviti mešanice za čim več učinka ter katere kriterije upoštevati pri izbiri eteričnih olj.

Spodnji posnetek je brez vsakršne dileme nepogrešljiv vademekum za vsakega "stresiranega" človeka:





