Znani radijci pred novim podvigom #video

Jutri se začenja 28-urni dobrodelni maraton Radia 1 in tam bomo tudi mi. Ekipa Jutra na Planetu se bo ob 8. uri na Planetu oglasila s prizorišča in spremljala potek osmega dobrodelnega maratona.

Priljubljeni radio je pred novim izzivom. Radio 1 jutri začenja 28-urni dobrodelni maraton, na katerem bo že osmo leto sodelovala prav vsa Slovenija. Vsak lahko pomaga in sodeluje v akciji s poslanim besedilnim sporočilom Pomagam5 na 1919. Jutri ob petih zjutraj se maraton začne z oddajanjem programa iz osrčja prestolnice, ob 8. uri pa se akciji pridruži tudi oddaja Jutro na Planetu. Bodite z nami.

Miha Deželak je del radijske ekipe, ki ustvarja program, in nosilec znane akcije Deželak Junak. Letos opaža stiske v družinah, v katerih delata oba od staršev. Zato že osmo leto zapored prirejajo dobrodelni maraton in zbirajo denar za ljudi v stiski.

Na takšen projekt se na radiu pripravljajo pol leta in decembra ves radio diha za skupni cilj - pomagati čim več družinam. Imajo različne zadolžitve, ena od teh je tudi pregledovanje elektronskih sporočil, ki jih ljudje pošljejo na njihov elektronski naslov. Če ste se sami znašli v stiki ali pa poznate koga, to ni tabu tema, pravi Deželak. Mogoče je kdo še včeraj daroval na 1919, danes pa je on tisti, ki potrebuje pomoč.

