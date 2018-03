Pred kamero ljubimca, zasebno pa "kot brat in sestra" #video

Gorske sanje

Dario Nožić Serini in Vesna Ponorac, ki v Gorskih sanjah igrata mlad zaljubljen par Roka in Matejo, zaradi snemanj skupaj preživita veliko časa. Ravno zato, ker je Mateji in Roku tudi zasebno uspelo splesti prijateljsko vez, je tudi igranje intimnih prizorov preprosto.