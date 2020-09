Včasih preživimo skupaj več časa, kot pa ga s svojimi ženami

Skupaj tako v službi kot na terenu

Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec je bilo ustanovljeno leta 1928 in praznuje 92 let obstoja. V sistemu imajo zabeleženih 112 članov. Ponašajo pa se tudi s kar nekaj pionirji in mladinci – 21. V preteklem šolskem letu so na osnovni šoli Videm – podružnica Leskovec izvajali tudi gasilski krožek in tako v svoje kroge privabili še več mladine. Operativna enota pokriva kar 12 vasi, zato vsaka pomoč pride prav. Vsi so zelo povezani, ponekod sta gasilca v družini oba, mož in žena, zgodi pa se tudi, da sta prostovoljna gasilca obenem tudi sodelavca.

Ekipa prvih posredovalcev

Posebnost društva je tudi ta, da sestavljajo ekipo prvih posredovalcev. Pred skoraj tremi leti so bili med prvimi lokalnimi prebivalci, ki so se odločili, da bodo poskušali čim hitreje priskočiti na pomoč. To pomeni, da lahko pridejo ponekod na kraj že v petih minutah, medtem ko bi reševalni avtomobil potreboval še dvakrat toliko. Opravili so usposabljanja za prve posredovalce in začeli zagotavljati prvo pomoč ob morebitnih nesrečah. Tako so že rešili prijatelja, ko mu je kosilnica odtrgala nogo in je štela vsaka sekunda. Kako hitri so na poligonu, pa si boste lahko ogledali v oddaji Gasilci.

