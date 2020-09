Otroka s helikopterjem pripeljali na varno

Na pomoč! Helikopterski prevozi, nesreče, tehnična pomoč, požar, vse to so intervencije, zaradi katerih smo danes že poklicali na pomoč reševalce in gasilce. Številka 112 vam je vedno na voljo, pobližje pa boste delo gasilcev lahko spoznali tudi v naši oddaji Gasilci.

Poletja je konec, ampak nesreča ne počiva. Tudi ta konec tedna smo bili priča živahni igri, ki se je končala s klicem na 112. Otroci še vedno uživajo v vodnih dejavnostih, zato je treba biti previden. Helikoptersko reševanje je nujno, ko štejejo sekunde. Vsak prevoz do najbližje bolnišnice pa je – še posebej za otroka – stresen. Enega takšnih se spominjajo tudi v PGD Šentjur.

39-letni gasilec Jure Juršinič je nosilec tečaja IDA in tehnični reševalec, usposobljen pa je tudi za delo s helikopterjem. Njegovo znanje je v preteklosti že prišlo prav. Otrok v šoli se je med igro hudo poškodoval – prišlo je do poškodbe glave. Hitro so poklicali na pomoč, da so ga z helikopterjem lahko pripeljali v UKC Maribor. Gasilci so takoj odšli na kraj dogodka.

Tudi leta 2014 so pomagali pilotu. Na bližnjem travniku je želel zasilno pristati, a se mu žal ni izšlo. Strmoglavil je, a k sreči brez večjih poškodb in posledic.

Drugi del oddaje Gasilci bo spet na Planetu v petek ob 20. uri.

