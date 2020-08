Končno! Gasilcem in drugim, ki rešujejo, 120 milijonov evrov.

Sedem prostovoljnih društev se v oddaji Gasilci, ki bo kmalu na Planetu, bori tudi za prav lepo nagrado. Poleg zlate čelade bo zmagovalec od Planet TV prejel tudi 30 tisoč evrov donacije. Večina bi jih, če bi zmagali, kupila novo ali pa vsaj posodobila svojo opremo. To je v slovenskem gasilstvu še vedno pereč problem, saj morajo sami zbirati denar, da bi kaj dosegli. Velika želja društva PGD Golo je termokamera.

Fantje poudarijo, kako pomembna je ustrezna oprema. Še dobro se spominjajo intervencije na Barju, kjer je zagorelo in so pogasili požar in, misleč da so ga zajezili, tudi odšli. A le na kratko, ker nihče od prostovoljnih okoliških društev ni imel termokamere, niso našli vseh žarišč. Tako se je intervencija podaljšala še za teden dni, saj so vedno znova odkrivali in tipali nova žarišča in jih gasili. Ustrezna oprema bi jim seveda tako olajšala delo.

Kamero so še večkrat uvrstili tudi v finančni načrt, a se do zdaj želja še ni uresničila. Upajo na zmago v oddaji ali pa bodo, po novem, počakali na črpanje evropskih sredstev.

Vsi se še spomnimo žleda, ki je ohromel Slovenijo pred šestimi leti. Tista zima je naredila največ škode v zadnjih trinajstih letih.

Poplave, visok sneg in žled med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 so terjali skoraj pol milijarde evrov škode. Da bi bili vsi na državni ravni, skupaj bolj organizirani in opremljeni, so že zdaj opravili analize in posodobitve. Večja nadgradnja oziroma razvoj sistema varstva pred naravnim in drugimi nesrečami je predvidena z naslednjim nacionalnim programom za obdobje od 2023 do 2030, kar bo zahtevalo razmisleke na različnih ravneh, tudi z upoštevanjem tujih praks.

