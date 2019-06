Velika junakinja šova se je poslovila v solzah #video

Gledalcem so se najverjetneje orosile oči, ko so gledali 14-letno junakinjo šova, kako se poslavlja od nadaljnjega tekmovanja v oddaji Fittest Family. Tia je na koncu vseeno povedala, da je v šovu neizmerno uživala in upa, da bo skupaj z družino še kdaj doživela kakšno podobno preizkušnjo.

Družina Podobnik je po napeti borbi na izločilnem dvoboju morala zapustiti šov Fittest Family. Vsega pa je bila kriva vreča, ki je Tii ni uspelo vreči na streho kontejnerja. Čeprav se je trudila po svojih najboljših močeh, ni bila dovolj močna, da bi s svojimi 36 kilogrami vrgla vrečo, težko 10 kilogramov, tako visoko.

Mama Andreja in trenerja akrobata Filip in Blaž so jo ves čas spodbujali, toda sčasoma se je Tia utrudila in prenehala verjeti, da ji lahko uspe. Ko je začela jokati, pa se je mama Andreja odločila, da je bilo dovolj in da družina zaključuje izziv. Podobniki so v tem izzivu ostali brez točk in morali v eliminator, kjer pa je bila po sodniški odločitvi boljša družina Buza.

