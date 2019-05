Tia Podobnik: Z droga bi lahko visela še dlje!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Fittest Family za pravo kraljično šova velja 14-letna Tia, najmlajša in najlažja članica družine Podobnik. S svojo gibčnostjo in hitrostjo je kljub mladosti pomemben člen športne družine, ki velja za eno najmočnejših v šovu. Dekle je nase opozorilo tudi z visenjem na drogu, saj je nad morjem vztrajala kar 7 minut in 25 sekund, kar je rekord oddaje. Preberite si kratek pogovor s Tio.